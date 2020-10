Taurianova, Salvini alla festa del sindaco Biasi: “ci candidiamo a conquistare tutta la Calabria”

Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto a Taurianova alla manifestazione per festeggiare il sindaco Roy Biasi, sostenuto dal partito. Non sono mancate contestazioni da parte di un gruppo di persone, ma l’ex ministro ha raccolto anche applausi e consensi dai suoi sostenitori

TAURIANOVA (RC) – “Da Taurianova si rinasce. Ci candidiamo a conquistare tutta la Calabria dimostrando che si può governare allontanando la ‘ndrangheta ed il malaffare”. Sono le parole di Matteo Salvini oggi a Taurianova per prendere parte all’iniziativa organizzata per festeggiare l’elezione a sindaco di Roy Biasi, esponente della Lega. “Consideratemi – ha aggiunto Salvini – uno di voi. Lascio un pezzo del mio cuore qui a Taurianova“. Per quanto riguarda la sconfitta a Reggio Calabria del suo partito, Salvini sottolinea “non mi sono pentito di avere candidato Antonino Minicuci a sindaco di Reggio. Riconosco che si si é battuto come un leone, seppur perdendo. Ma nella vita si può anche perdere”. “Sul fatto che il centrodestra abbia perso in due capoluoghi di provincia in Calabria, Reggio e Crotone – ha aggiunto Salvini – saranno fatte le valutazioni nei prossimi giorni“.

“A volte si vince e a volte si perde, e si riconosce la sconfitta. Provo oggi una profonda soddisfazione perchè questo è un punto di rinascita per questa splendida terra che è la Calabria e che merita di essere conosciuta per la sua bellezza, ricchezza, cultura, lavoro, agricoltura e non per la ‘ndrangheta che prenderemo a pedate”. Poi torna sull’immigrazione per riportare in Calabria “i figli di questa terra scappati in altre parti del mondo. Non vogliamo cittadini di serie A e di serie B, se uno è bravo deve andare avanti e lavorare. Riportiamo il merito in questo territorio”.