Coronavirus, salgono ancora contagi e decessi: 23 positivi e una nuova vittima

Cosenza oggi registra 5 nuovi positivi, altri 15 a Reggio Calabria e 3 di altri territori

CATANZARO – Sale ancora il numero dei casi di Covid-19 in Calabria e sale anche il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 23 nuovi casi (20 corregionali e 3 di altri territori) e una vittime nel reggino. Aumenta pertanto a 2.109 il numero delle persone che finora hanno contratto il virus, dei quali 294 (+3) sono di altre regioni o da altri Stati esteri e 585 (+2 rispetto a ieri) quelle cosiddette attualmente attive.

Cosenza oggi registra 5 nuovi positivi, di cui 1 ricoverato nel reparto di Malattie infettive, riconducibile a focolaio noto; dei restanti 4 casi, 3 sono riconducibili a focolaio noti, uno è un migrante del CAS di Mendicino. Si segnalano però anche 7 guariti, di cui 2 dimessi dal reparto di Malattie Infettive. Reggio Calabria comunica 15 nuovi casi di cui due migranti.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi, 1.882 quelli processati tra ieri e oggi. Mentre 208.113 il totale dei tamponi risultati negativi. Si è registrato un nuovo decesso nel reggino (dove le vittime sono state in tutto 20) che porta a 102 il numero totale delle vittime per o con il Covid. Sale fortunatamente anche il numero delle guarigioni, se ne registrano altre 20: 8 nel catanzarese, 7 nel cosentino, 3 nel reggino e 2 nel crotonese; col totale che sale quindi a 1.311 i positivi che hanno superato il virus.

Negli ospedali restano ricoverati 39 pazienti (come ieri), uno in terapia intensiva a Catanzaro; mentre sono 364 (-1 da ieri) quelli che, asintomatici o con sintomi lievi, che si trovano in isolamento domiciliare.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 73 in isolamento domiciliare; 229 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 9 in reparto; 134 in isolamento domiciliare; 503 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 9 in reparto; 129 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti.

– Crotone: 5 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 294 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).