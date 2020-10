Bufera dopo le parole del vicepresidente, opposizione: “omofobo e razzista, sfiduciare Spirlì”

Le dichiarazioni a Catania, ritenute “razziste e omofobe”, di Nino Spirlì, difeso dalla presidente Jole Santelli che lo definisce un artista, ha spinto i capigruppo dell’opposizione a chiedere una seduta ad hoc del Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA – “L’artista, una delle persone più colte” che la presidente Santelli conosca, ovvero Nino Spirlì, il vicepresidente della Regione Calabria, resta al centro delle polemiche e i capigruppo dell’opposizione Domenico Bevacqua (Pd), Pino Aieta (Dp), Marcello Anastasi (Iric) e Francesco Pitaro (Gruppo misto) chiedon “una seduta ad hoc del Consiglio regionale per discutere delle aberranti e incredibili esternazioni a Catania del vicepresidente della Giunta regionale Spirlì“.

“Quelle espressioni, inequivocabilmente razziste e omofobe, sono palesemente incompatibili con la carica che Spirlì occupa e suscitano allarme e sdegno in tutti coloro che, quotidianamente, si battono per contrastare il linguaggio dell’ odio e della discriminazione all’insegna dei principi costituzionali, primo tra tutti il rispetto assoluto della persona umana. I calabresi hanno il diritto di non essere neppure lontanamente accostati a performance così contraddittorie con la loro storica attitudine alla solidarietà e all’accoglienza”.

“Qui non si tratta – aggiungono Bevacqua, Aieta, Anastasi e Pitaro – di un’interpretazione soggettiva del politically correct, come Spirlì vorrebbe derubricare le sue inquietanti enunciazioni. Tantomeno la presidente Santelli può illudersi di mettere a tacere l’indignazione nazionale, tentando di circoscrivere il tutto agli ‘eccessi di un artista‘. Qui, al contrario, siamo di fronte a quel linguaggio dei pregiudizi e dell’odio che dilaga sui media sociali e contribuisce ad armare le menti dementi e le mani dei troppi, sempre di più, che passano alle vie di fatto. Un rappresentante delle Istituzioni non può avallare questo linguaggio, senza assumersene la responsabilità dinanzi all’opinione pubblica”.

“Per questo – concludono i capigruppo dell’opposizione – confidiamo che molto rapidamente si arrivi alla giusta, dovuta e attesa determinazione, certi, al contempo, che questa battaglia per affermare un clima di convivenza pacifica e rispetto dell’altro, vedrà attivarsi in Consiglio regionale non solo l’opposizione, ma anche quella parte della maggioranza che non si riconosce nelle posizioni xenofobe, ultraconservatrici e suprematiste”.