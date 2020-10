Decreti sicurezza, Bruno Bossio: “bene modifiche ma fare di più sul fronte Ong”

La parlamentare Pd: “nonostante il forte ridimensionamento e l’eliminazione della confisca delle navi, le multe restano per le navi che non comunicano le loro operazioni all’Italia”

CATANZARO – “Accogliamo positivamente la modifica operata dal Governo ai Decreti Salvini, soprattutto per quanto concerne il divieto di respingimenti, il ripristino e l’ampliamento della protezione speciale, l’accoglienza diffusa negli SPRAR, vera best practice umanitaria italiana”. Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Certo, ancora molto c’è da fare, per esempio, riguardo le ONG, nonostante il forte ridimensionamento e l’eliminazione della confisca delle navi, le multe restano per le navi che non comunicano le loro operazioni all’Italia.

Non tenendo conto evidentemente – prosegue la deputata – delle difficoltà delle operazioni in mare e, più in generale, dell’alto significato morale a cui tali operazioni s’ispirano. Di fatto, eliminate le odiose misure-propaganda salviniane, non possiamo definire questo decreto “porti aperti”. Senza voler spegnere gli entusiasmi, dunque, quando il decreto arriverà in Paramento proveremo a modificare e migliorare ulteriormente i contenuti, nella speranza che finalmente potremo approdare ad un ritorno all’umanità del nostro Paese”.