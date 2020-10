Tamponi negativi su alunni e personale scolastico

Gli esami erano stati disposti dopo il caso di positività riscontrato su di un ragazzino della scuola primaria. in quarantena fino a lunedì 12 ottobre

BORGIA (CZ) – Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sugli alunni e sul personale della scuola primaria di Roccelletta di Borgia. Lo ha reso noto il sindaco del centro del catanzarese, Elisabeth Sacco. Dopo il caso di positività di un alunno, la scuola aveva deciso, di concerto con Asp, uno screening per tutti, mettendo in quarantena fino al 12 ottobre i compagni del bambino, che torneranno in classe martedì 13 ottobre “Sono davvero felice per i risultati – ha detto il sindaco Sacco – per le famiglie e la tranquillità dei bambini, sia perché questo significa che il sistema di prevenzione scolastico ha funzionato, grazie alla dirigente, agli insegnanti ed a tutti i collaboratori”. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp e il laboratorio di microbiologia del Pugliese in un giorno hanno processato circa 40 tamponi “permettendoci – ha precisato Elisabeth Sacco – di tranquillizzare le famiglie, ma anche tre comunità diverse perché i bambini coinvolti non sono tutti residenti a Borgia, ma provengono anche da Squillace e Catanzaro”.

Il sindaco di Borgia ha spiegato come “purtroppo sono delle situazioni che in qualche modo sapevamo si sarebbero potute verificare anche se fino alla fine si sperava non fosse così. Però bisogna avere fiducia nelle istituzioni scolastiche, continuare a rispettare le regole e dire ai bambini, che poi sono stati bravissimi, più bravi degli adulti, che le regole sono fondamentali per la salute di tutti noi. Ci auguriamo che presto possiamo dire addio a questo maledetto virus che purtroppo ci sta condizionando da ormai quasi un anno”.