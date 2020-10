Coronavirus: a Locri due nuovi positivi e un test da ripetere, non collegati tra loro

A darne notizia ieri sera il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese: “purtroppo il nemico invisibile c’è”

LOCRI (RC) – «Due casi di positività al Covid 19 e un altro con “esito incerto ed esame da ripetere“». A comunicarlo ieri sera su Facebook il primo cittadino di Locri dopo aver ricevuto comunicazione dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asp – Ambito di Locri. Anche con la Compagnia Carabinieri di Locri – ha spiegato Giovanni Calabrese – abbiamo attivato tutte le procedure previste dai protocolli. Le competenti autorità stanno ora cercando di ricostruire i contatti per i monitoraggi del caso».

«A seguito della prima ricostruzione dei contatti, in via precauzionale, si è disposta la “quarantena obbligatoria” per 18 persone che dovranno essere ora a necessaria verifica. La Polizia Municipale – ha proseguito il sindaco – sta notificando agli interessati le relative ordinanze di quarantena obbligatoria. Le tre persone interessate sono state sottoposte a tampone presso il pre-triage del Pronto Soccorso sabato scorso e da una prima verifica non sembra esistere alcun collegamento tra i 3 soggetti risultati positivi».

«Purtroppo il nemico invisibile c’è. Siamo in una situazione di estrema incertezza e non possiamo sottovalutare nulla. Serve a questo punto, maggiore rigore e prudenza da parte di tutti. Invito la cittadinanza a collaborare e ad essere responsabile. In sinergia con il Dipartimento Prevenzione dell’Asp continueremo ad adottare tutte le necessarie misure precauzionali nell’esclusivo interesse della collettività. I cittadini – conclude Calabrese – come sempre, saranno costantemente informati».