Ballottaggio, al via lo spoglio in Calabria. Affluenza al secondo turno al 51,74%

I dati definitivi sull’affluenza in Calabria nel turno di ballottaggio delle amministrative nei 2 capoluoghi di Provincia, Crotone e Reggio Calabria, e nei 4 comuni con più di 15mila abitanti: Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova

COSENZA – Alle 15 si sono chiusi i seggi nei 2 capoluoghi di provincia (Crotone e Reggio Calabria) e nei 4 comuni con più di 15mila abitanti chiamati al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale: Castrovillari (dove si sfidano Lamensa il sindaco uscente Lo Polito) e San Giovanni in Fiore (al ballottaggio ci sono la Succurro e Barile) in provincia di Cosenza, Cirò Marina in provincia di Crotone e Turianova in quella di Reggio Calabria. Mentre è appena iniziato lo spoglio sono arrivati i dati definitivi sull’affluenza. Per il secondo turno ha votato in Calabria il 51,74% degli aventi diritto contro il 65,20% del primo turno. A Crotone l’affluenza è stata del 52,10%, a Reggio Calabria del 52,29%. A Castrovillari nel secondo turno si è recato alle urne il 54,61% degli aventi diritto (al primo turno aveva votato il 62,54%) mentre a San Giovanni in Fiore ha votato il 47,59% (al primo turno aveva votato il 56,50%)