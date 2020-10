Coronavirus, salgono ancora i contagi in Calabria: altri 19 casi, 8 nel cosentino

Altri otto sono nel reggino, due nel crotonese (da un nuovo focolaio) e uno nel catanzarese

CATANZARO – Sale ancora il bilancio dei contagiati in Calabria: nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 19 positivi (tutti corregionali). Otto sono del cosentino, di cui quattro da un nuovo focolaio, uno da un focolaio noto e tre da inchiesta epidemiologica in corso. Altri otto sono nel reggino, due nel crotonese (da un nuovo focolaio) e uno nel catanzarese. Si arriva pertanto ad un totale di 2.063, le persone che hanno fin ora contratto il Covid nella nostra Regione, dei quali sono 575 (+17) quelli attualmente attivi e 287 (+0) quelli provenienti invece da altre regioni o altri Stati esteri.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 206.980 tamponi, 1.796 quelli analizzati nelle ultime 24 ore. 204.917 i tamponi risultati negativi. Sale anche il numero dei guariti: tra sabato e domenica un’altra persona nel cosentino, per un totale dunque di 1.276 positivi che hanno sconfitto il virus. Restano ricoverati negli ospedali calabresi 38 degenti (come ieri) – due nelle terapia intensiva, uno in quella di Catanzaro e l’altro in quella di Reggio Calabria – mentre sono 362 (+17 da ieri) i soggetti ancora in isolamento domiciliare. Aumenta il bilancio delle vittime dopo l’ultimo decesso registrato all’ospedale di Cosenza, che porta al totale di 101 le persone morte per Covid in Calabria.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 79 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 10 in reparto; 135 in isolamento domiciliare; 494 guariti; 36 deceduti.

– Reggio Calabria: 7 in reparto; 1 in rianimazione; 110 in isolamento domiciliare; 344 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 8 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in reparto; 30 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 6 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 287 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).