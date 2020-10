Coronavirus: nuovo balzo di contagi, +24

In Italia, invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Non si verificava dal 24 aprile



CATANZARO – Nelle ultime 24 ore – documenta il bollettino della Regione – sono 24 (erano 18 ieri) i casi riscontrati che portano il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 2.044 a fronte di 205.184 tamponi effettuati di cui negativi 203.140. Cosenza oggi registra 9 nuovi positivi, di cui 4 da rientro, Vibo tre da contact tracing e Reggio Calabria 7 di cui 4 sono migranti e 3 da contact tracing. I pazienti in terapia intensiva sono due.

Territorialmente, i casi sono così distribuiti: Catanzaro: 14 in reparto, uno in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliare, 219 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 11 in reparto, 127 in isolamento domiciliare, 493 guariti e 36 deceduti; Reggio Calabria: 5 in reparto, uno in rianimazione, 104 in isolamento domiciliare, 344 guariti e 19 deceduti; Crotone: 6 in isolamento domiciliare, 133 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 6 in reparto, 30 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 5 deceduti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 659

Continuano a salire i contagi per Covid 19 anche in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 322.751. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23)