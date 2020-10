Cade da un montacarichi, trentacinquenne è grave in ospedale

Un incidente domestico ha provocato il ferimento grave di un uomo di 35 anni che è caduto da un’altezza di circa 3 metri

SERRA SAN BRUNO (VV) – L’incidente si è verificato questa mattina in via Libertà, a Serra San Bruno. Secondo i primi riscontri si sarebbe staccato un montacarichi, per cause ancora in corso d’accertamento e un giovane di 35 anni che si trovava sopra, è finito a terra da un’altezza di quasi tre metri. L’incidente è avvenuto vicino alla sua abitazione. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma è stato l’elisoccorso a trasportare il 35enne in ospedale a Catanzaro. Il giovane ha riportato diversi traumi ed è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.