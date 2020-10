Vaccino antinfluenzale, in Calabria dalla prossima settimana disponibili 600 mila dosi

Dalla prossima settimana in Calabria sarà garantita la copertura vaccinale ai bambini fino a 6 anni, agli adulti dai 60 anni in poi, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi essenziali. Tutelati anche i pazienti fragili e a rischio.

COSENZA – E’ già partita in diverse regioni la distribuzione alle Asl del vaccino anti-influenzale. La domanda degli assistiti ai medici di famiglia – fa sapere la Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) – è passata dal 52% dello scorso anno all’80-90% di quest’anno. Ad averne diritto gratuitamente oltre alle fasce a rischio, anche le persone che hanno contatti con anziani, le forze dell’ordine, il personale scolastico, gli operatori sanitari e chi assiste gli anziani. Massima adesione da parte dei medici di base a somministrare i vaccini a chi li chiede.

In Calabria il doppio di dosi rispetto allo scorso anno

E dalla prossima settimana i vaccini antinfluenzali e anti-pneumococcico saranno disponibili 600mila dosi di vaccino per i cittadini calabresi per quella che la Regione ha definito come la più grande campagna vaccinale antinfluenzale mai fatta fino ad oggi in Calabria. È la strada per ridurre i danni dell’influenza e per arginare anche il Covid-19 con l’avvicinarsi della stagione fredda. Ben cosciente di affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti, la Regione ha deciso di potenziare la campagna vaccinale di quest’anno, la più vasta mai fatta sul nostro territorio visto che vengono raddoppiate le 300mila dosi della scorsa stagione. Un investimento necessario – fa sapere la Regione – per evitare una pericolosa confusione fra sintomi Covid e influenzali. Categorica anche la necessità di evitare gli assedi che, ogni anno, l’influenza esercita sugli ospedali in inverno.

Vaccinazione garantita alle categorie a rischio

Dalla prossima settimana sarà così garantita la copertura vaccinale ai bambini fino a 6 anni, agli adulti dai 60 anni in poi, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi essenziali; tutelati anche i pazienti fragili e a rischio. La Regione Calabria già dallo scorso aprile ha avviato, assieme alla regione Lazio, la gara per l’acquisizione dei vaccini antinfluenzali e anti-pneumococcico, che è stata aggiudicata nel giugno 2020, per evitare di rimanere senza scorte.

“L’influenza arriverà un po’ prima al Nord e dopo al Sud, il picco ci sarà tra febbraio e marzo, la copertura vaccinale massima avviene entro 3 mesi dal momento della somministrazione quindi facendolo prima di novembre si rischia di essere meno protetti. E di dover fare un richiamo”. Ad avvertire contro la corsa al vaccino già ad ottobre è Giampero Bartoletti, vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Che aggiunge: “Negli ultimi 10 anni il picco dell’influenza si è spostato più verso la primavera, non conviene farselo somministrare già ora”.