Anziana aggredita brutalmente, mazzo di fiori per ringraziare il procuratore Falvo

Una mamma ha fatto recapitare al procuratore di Vibo, Camillo Falvo e ai suoi collaboratori, un mazzo di fiori per ringraziarli dopo l’arresto dell’autore della brutale aggressione ad una anziana

VIBO VALENTIA – E’ una ‘madre terrorizzata per incolumità figlie’ quella che ha voluto ringraziare il procuratore di Vibo Valentia dopo l’arresto del 22enne Bryan Pietro Sicari che ha aggredito selvaggiamente, a Briatico, un’anziana per rapinarla. Il mazzo di fiori è stato inviato dall’anonima cittadina per ringraziare Camillo Falvo che dopo l’arresto del 22enne, aveva assicurato il massimo impegno per contrastare i fenomeni predatori, annunciando anche una stretta sul possesso di armi.

Nel bigliettino che accompagnava il mazzo di fiori, l’ignota cittadina ha scritto: “A lei dottor Camillo Falvo ed ai suoi collaboratori un grazie infinito da una mamma terrorizzata per l’incolumità delle proprie figlie, sperando che sia solo l’inizio di un periodo tranquillo … ‘caso Bryan Sicari'”.