Coronavirus, a Rombiolo due casi sospetti di bidelli: chiuse le scuole del paese

ROMBIOLO (VV) – Scuole chiuse a Rombiolo, nel Vibonese. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Pasqualina Servelli per due casi sospetti di Covid. Si tratta di due bidelli che questa mattina, alla ripresa della scuola dopo la pausa per la festa patronale, avrebbero comunicato di avere avuto contatti (almeno in un caso) con alcune delle persone risultate positive a San Costantino Calabro e, quindi, si sono messi in auto quarantena domiciliare.

Appena ricevuta la comunicazione è scattato l’allarme con la preside che ha optato per la sospensione immediata delle lezioni non solo nel plesso dove prestava servizio uno dei due operatori scolastici ma in tutti i plessi dipendenti dall’Istituto Comprensivo.