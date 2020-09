Il Ponte sullo Stretto è nei rilievi della relazione sul Recovery Fund

La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina entra nei rilievi alla relazione sul Recovery fund. Ad annunciarlo il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé

ROMA – “È una vittoria del buon senso sull’ideologia che rivendichiamo con orgoglio, ma si tratta solo di un primo passo”. Così Giorgio Mulé di Forza Italia che precisa “alla garanzia di avere ‘un’infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina mediante la realizzazione di opere adeguate’ deve corrispondere adesso un progetto concreto come quello del Ponte uscendo definitivamente da bizantinismi lessicali”.

“Mentre ottenevamo faticosamente alla Camera che il buonsenso prevalesse sul pregiudizio – ha aggiunto il deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato -, rimbalzavano infatti voci di ‘un rinnovo dell’attuale flotta di navi traghetto’. Forza Italia pretende e combatte da anni affinché l’opera venga avviata e realizzata. Sarebbe da sciocchi perdere l’occasione del Recovery Fund per realizzare definitivamente il Ponte sullo Stretto di Messina, che non collegherebbe solo la Sicilia alla Calabria ma darebbe una possibilità concreta di sviluppo e crescita al Mezzogiorno”.

“La decisione a questo punto è solo politica, non c’è un’analisi costi-benefici da fare: auspichiamo che il Movimento 5 stelle superi i propri steccati ideologici e apra ad un’opera che cambierebbe il volto non solo del sud ma dell’Italia. Per questo speriamo in un rapido rinsavimento del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che ancora ieri ha manifestato la sua contrarietà. Provenzano sia davvero il ministro per il Sud e non ‘contro’ il Sud”.