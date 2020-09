Migranti positivi da Amantea a Gasperina, protesta dei cittadini. Trasferimento sospeso

Gli abitanti del centro catanzarese erano scesi in piazza per protestare contro il paventato trasferimenti dei migranti positivi in un albergo in disuso



GASPERINA (CZ) – È stato sospeso il trasferimento di un gruppo di migranti positivi al coronavirus da Amantea a Gasperina dopo la protesta questa mattina di un gruppo di residenti preoccupati per la mancanza delle condizioni di sicurezza nell’albergo in disuso in contrada Pilinga che avrebbe dovuto ospitare i migranti.

L’arrivo dei migranti dunque resta sospeso in attesa di chiarimenti, e intanto anche la protesta è terminata. Stamattina erano scesi in strada alcuni cittadini del centro catanzarese contro l’ipotesi del trasferimento di una trentina di migranti positivi al Covid 19 da Amantea nel loro comune. Ad Amantea il focolaio di migranti preoccupa e nei giorni scorsi la stessa Asp di Cosenza aveva annunciato la necessità di dividere in strutture diverse i positivi dai negativi. Secondo i residenti di Gasperina però, la struttura è a pochi metri dalla chiesa, da una scuola materna, e non è un posto isolato perchè limitrofa alle case: “Vogliamo che ci venga assicurato il rispetto delle norme”.