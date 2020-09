Nascondeva nel bagagliaio un’arma clandestina, arrestato 37enne di Amantea

Oltre al fucile monocanna trovato nel bagagliaio dell’auto, i carabinieri a casa del ragazzo hanno rinvenuto anche una calibro 38 con matricola abrasa

GIOIA TAURO (RC) – I carabinieri hanno tratto in arresto un giovane di Amantea, P.D. di 37 anni, per porto di arma clandestina. Il ragazzo era a bordo della propria auto, quando un equipaggio Radiomobile di Rosarno, l’ha fermato per un controllo. L’atteggiamento del 37enne ha indotto i militari a procedere ad un’accurata perquisizione del veicolo e, all’interno del porta bagagli, occultato in un sacco nero, hanno rinvenuto un fucile monocanna calibro 12, con matricola abrasa.

I militari, dopo aver messo in sicurezza il fucile, risultato poi sprovvisto di munizioni, hanno contestato al cosentino la detenzione abusiva di arma clandestina, dichiarandolo in arresto. A quel punto, i carabinieri hanno provveduto immediatamente a contattare i colleghi della Stazione di Amantea che, poco dopo, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, per ricercare altro armamento.

In effetti i militari della località tirrenica hanno rinvenuto in una cesta di vimini, appesa ad un balcone, un calibro 38, con matricola abrasa, oltre a vari serbatoi per pistola e diverso munizionamento. L’ulteriore detenzione di armi sarà contestata al giovane che, poco prima, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, era stato associato al carcere di Palmi.