Incidente stradale, muore 39enne lametino: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti

Il giudice ha disposto, inoltre, l’esame autoptico sul corpo di Daniel Villella, che si è svolto stamattina al Policlinino Universitario Mater Domini

LAMEZIA TERME (CZ) – Il Pm di Catanzaro ha aperto un’inchiesta contro ignoti per l’incidente stradale in cui è deceduto Daniel Villella, 39enne di Lamezia Terme, lo scorso 25 settembre. Il giudice ha disposto, inoltre, l’esame autoptico sul suo corpo che si è svolto stamattina al Policlinino Universitario Mater Domini. Il giovane, era un appassionato di motori e di corse e si allenava spesso sulle piste di go-kart. In passato aveva partecipato anche alla Cronoscalata del Reventino.

Al momento le cause che hanno fatto finire l’auto del 39enne, una Mini Cooper, fuori strada precipitando in un dirupo, sono ancora poco chiare. L’incidente è avvenuto nella strada interna di collegamento verso Lamezia Terme. L’auto con il conducente ormai privo di vita è stata ritrovata dai carabinieri. Tutti gli accertamenti sono al vaglio del Pm, così come gli esami dei consulenti tecnici e del medico legale che oggi ha effettuato l’esame autoptico.