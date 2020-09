Aggressione in stile “Arancia meccanica” ad un’anziana, arrestato un 22enne

I carabinieri hanno arrestato il giovane pregiudicato per rapina aggravata e lesioni gravi. Il 22 agosto scorso aggredì un’anziana provocandole un trauma cranico e diverse ferite

BRIATICO (VV) – E’ stato arrestato per un episodio gravissimo Bryan Sicari, 22 anni, pregiudicato di Briatico che la sera del 22 agosto scorso ha aggredito un’anziana e dopo averla buttata per terra le ha sferrato calci alla testa. La scena però è stata immortalata da alcune telecamere e i carabinieri, che hanno indagato sull’aggressione, sono riusciti ad identificarlo. Alle spalle ha numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip Marina Russo su richiesta della locale Procura guidata da Camillo Falvo ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia.