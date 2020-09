Coronavirus, Calabria segna + 31 positivi

I casi attivi, secondo il bollettino diffuso dalla Regione, sono 544 (+31), mentre restano stabili a 1.308 i guariti e a 100 le vittime

CATANZARO – Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Calabria, 31, più del doppio di ieri, con 1.870 tamponi processati, che porta il totale dei positivi da inizio pandemia a 1.952 a fronte di 195.309 esami effettuati. I ricoverati in terapia intensiva restano 2 mentre quelli nei reparti di malattie infettive sono 35 (+5). Le persone in isolamento domiciliare sono 507. Cosenza oggi registra 27 casi, 24 dei quali sono migranti, per due è in corso l’indagine sierologica è uno è contatto da caso noto. Reggio Calabria comunica due casi, Vibo un intercettato da sierologico e Catanzaro un contagio da contact tracing. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Territorialmente, dall’inizio della pandemia, i positivi sono distribuiti a: Catanzaro 11 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto; 121 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria 8 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 275. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 819.