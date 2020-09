Tragico incidente: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, muore un 39enne

Il giovane, era un appassionato di motori e di corse e si allenava spesso sulle piste di go-kart. In passato aveva partecipato anche alla Cronoscalata del Reventino

LAMEZIA TERME – Tragico incidente questa notte tra Amato e Marcellinara. Daniel Villella, giovane 39enne di Lamezia, alla guida della sua Mini Cooper, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada in un dirupo. Nella zona imperversavano vento forte e pioggia. I vigili del fuoco con la squadra di Sellia Marina, giunti sul luogo, hanno estratto il corpo dalla lamiere; i sanitari non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Il giovane, era un appassionato di motori e di corse e si allenava spesso sulle piste di go-kart. In passato aveva partecipato anche alla Cronoscalata del Reventino.