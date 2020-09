Investito da un’auto mentre attraversa la strada, è in prognosi riservata

La persona investita è un uomo di 55 anni. Il conducente della vettura è stato sottoposto sia all’alcol test che agli esami tossicologici, risultando negativo

CROTONE – L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Falcone all’altezza dei Giardini di Pitagora a Crotone. Secondo quanto ricostruito un uomo di 55 anni nell’attraversare la strada è stato investito da una una fiat 500 condotta da un 34enne che si è fermato a prestare soccorso al pedone e si è messo subito a disposizione della Polizia Locale prontamente intervenuta. Sul posto anche un’ambulanza che ha trasportato il ferito in pronto soccorso. L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata, viste le lesioni riportate. Il conducente dell’auto è stato sottoposto sia all’alcol test che agli esami tossicologici, risultando negativo. Il 34enne è stato ascoltato presso gli uffici della Polizia Locale che ha proceduto al sequestro giudiziario del veicolo e sono in corso ulteriori indagini per risalire all’esatta dinamica del sinistro.