Assenteismo all’Arsac, 15 misure cautelari. Strisciavano il badge ma non lavoravano

I dipendenti pubblici avrebbero percepito indebitamente migliaia di euro. L’operazione della Polizia è scattata questa mattina

GIOIA TAURO (RC) – Timbravano il cartellino ma poi facevano tutt’altro che lavorare. La Polizia ha eseguito nella provincia di Reggio Calabria, 15 misure cautelari personali e patrimoniali a carico di altrettanti dipendenti di un ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura. I soggetti sono indagati per assenteismo e truffa attraverso l’uso improprio e fraudolento dei badge elettronici personali. Secondo quanto emerso dalle indagini sono state indebitamente percepite, per giornate di lavoro mai svolte, somme di denaro per migliaia di euro.

In particolare sono cinque le persone finite ai domiciliari e 10 raggiunte da un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre ci sono altri tre soggetti indagati. L’operazione ribattezzata Swipe ha consentito di accertare i diversi casi di assenteismo negli uffici dell’ARSAC – Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo della Calabria di Gioia tauro attraverso appostamenti, pedinamenti e filmati che hanno immortalato gli indagati strisciare il badge (to swipe) per poi allontanarsi dal posto di lavoro e fare la spesa al supermercato, una passeggiata, praticare sport o trascorrere il tempo nei bar e locali pubblici. Inoltre agli indagati sono stati sequestrati 12mila euro, pari a quanto percepito illegittimamente.

Il badge, molto spesso, veniva strisciato a turno da uno o più dipendenti ai quali veniva affidato il compito di attestare la presenza in ufficio dei colleghi sul posto di lavoro. Gli indagati sono:

– A. C., 58 anni, di Sinopoli;

– C. A., 59 anni, di Palmi;

– C. G., 65 anni, di Gioia Tauro;

– C. V., 56 anni, di Palmi;

– C. P. 54 anni, di Rizziconi;

– C. D. E., 30 anni, di Rizziconi;

– C. F., 62 anni, di Rizziconi;

– C. F., 50 anni, di Rizziconi;

– D. M. L., 66 anni, di Molochio;

– G. G., 67 anni, di Reggio Calabria;

– L. G., 46 anni, di Rizziconi;

– S. A., 43 anni, di San Giorgio Morgeto;

– V. G., 57 anni, di Sinopoli;

– V. L, 60 anni, di Cittanova.