Aggredisce una suora, arrestato per violenza sessuale. Disposta perizia psichiatrica

CROTONE – Resta in carcere L.A., il marocchino di 39 anni che domenica ha aggredito una suora nella sacrestia del santuario della Madonna Greca a Capo Rizzuto. Lo ha deciso il collegio penale del Tribunale di Crotone presieduto dal Giudice Ersilia Carlucci (a latere Anna Cerreta e Elisa Marchetto) che ha convalidato l’arresto per il reato di violenza sessuale. L’uomo infatti avrebbe aggredito l’anziana suora palpeggiandola.

Nel corso dell’udienza il sostituto procuratore Pasquale Festa ha chiesto la perizia psichiatrica per l’imputato che più volte è andato in escandescenza. Richiesta condivisa anche dal difensore, l’avvocato Giuseppe Malena. Il tribunale ha confermato la detenzione in carcere ed ha aggiornato l’udienza al 30 settembre quando verrà sentita anche la suora e un testimone.