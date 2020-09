Donna derubata in un bar: titolare insegue malvivente ma spunta il complice con la pistola

Il titolare del locale si è messo all’inseguimento del responsabile ma ha dovuto desistere quando il complice di quest’ultimo è spuntato all’improvviso puntandogli contro una pistola

VIBO VALENTIA – Una donna è stata scippata da due persone che sono adesso ricercate dalla Polizia. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, a Vibo Marina nei pressi di un bar. La vittima si trovava seduta ad un tavolino del bar quando, all’improvviso, si è avvicinato un individuo che le ha sottratto la borsa contenente del denaro e gli effetti personali per poi fuggire. Il titolare del locale si è messo all’inseguimento del responsabile ma ha dovuto desistere quando il complice di quest’ultimo è spuntato all’improvviso puntandogli contro una pistola. I due, prima di far perdere le loro tracce, si sono disfatti dell’arma abbandonandola in una via poco distante. La Squadra Mobile sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nel tentativo di identificare i responsabili dello scippo.