Comunali: unico candidato sindaco raggiunge il quorum a seggi ancora aperti

Alle 22 di ieri sera infatti, poco prima della chiusura delle urne della prima giornata della tornata amministrativa, è stato raggiunto il quorum del 50% +1

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) – Il sindaco uscente di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, a capo dell’unica lista in corsa per le elezioni comunali del piccolo centro del Reggino, è stato rieletto alla carica di primo cittadino. Alle 22 di ieri sera infatti, poco prima della chiusura delle urne della prima giornata della tornata amministrativa, è stato raggiunto il quorum del 50%+ 1 necessario a rendere valida la consultazione che vedeva in corsa un’unica lista “Risorsa Comune” capeggiata da Malara. Un’ora dopo il risultato si è ulteriormente consolidato facendo segnare un dato relativo alla partecipazione al voto molto vicino al 52% degli aventi diritto. Ovviamente si attende lo spoglio ufficiale per proclamare la rielezione di Malara.