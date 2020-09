Sempre alti in contagi in Calabria (+22) e crescono i ricoveri. Nel cosentino 8 nuovi positivi

Terzo giorno consecutivo con contagi a doppia cifra in Calabria dove oggi si contano 22 nuovi positivi che portano il totale a 1.832. In Provincia di Cosenza sono 8 i nuovi casi accertati. Crescono ancora i ricoveri mentre sono stati trasferiti quasi tutti i migranti positivi dal Cara di Crotone sulla nave quarantena

.

COSENZA – Resta più o meno stabile ma sempre alto il dato dei nuovi contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore si registrano altri 22 nuovi positivi (ieri erano stati 25, mentre due giorni fa 28) che portano il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione a 1.832, comprese le vittime e i guariti. Negli ultimi tre giorni nella nostra regione si sono registrati 75 nuovi contagi, 110 se consideriamo gli ultimi 5 giorni. In leggero calo rispetto a ieri il numero dei tamponi analizzati: sono 1.632 in più che portano il totale dei test analizzati a 183.581. Relativamente ai nuovi contagi riportati oggi dal bollettino del dipartimento salute, nel cosentino si registrano 8 nuovi casi tutti da contact tracing e legati a tre focolai noti. Nel catanzarese rilevati altri 6 positivi, 3 nel vibonese mentre altri 5 casi sono stati comunicato dall’AO di Reggio Calabria. Nel frattempo al CARA di Crotone sono rimasti solo due positivi mentre gli altri sono stati trasferiti sulla nave quarantena.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione sale ancora il numero degli attualmente positivi: sono 528, 16 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 6 nuovi guariti che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.177. Continua a salire anche il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 34 in totale, tre più di ieri. Di questi di 14 persone sono a Catanzaro (di cui una in terapia intensiva), 12 all’Annunziata di Cosenza (di cui 3 in terapia intensiva), 7 al GOM di Reggio Calabria e uno allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine sono 524 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 13 in più rispetto al dato di ieri. Di queste 224 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 842.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 52 in isolamento domiciliare; 189 guariti; 33 deceduti

Cosenza

9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 113 in isolamento domiciliare; 471 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

7 in reparto; 100 in isolamento domiciliare; 315 guariti; 19 deceduti

Crotone

20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 224 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione).