Referendum, affluenza alle urne: in Calabria alle 12 ha votato l’8.6%. Il 12,6% alle Comunali

A poche ore dall’apertura dei seggi in Calabria dove si vota per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari la percentuale dei calabresi che hanno votato è dell’8.6%. Leggermente più alta la percentuale per le amministrative

CATANZARO – E’ dell’8,6 la percentuale dei calabresi che alle 12 hanno votato per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Lo rende noto il sito del Viminale. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, che in Calabria interessano 72 Comuni tra cui Reggio Calabria e Crotone, la percentuale dei votanti, sempre alle 12, é del 12,6%. In provincia di Cosenza, sono 19 i comuni al voto, due sopra i 15.000 abitanti: San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Ricordiamo che si può votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì seguendo le regole di sicurezza anti-Covid