Omicidio di Francesco Prestia Lamberti, riaperto il caso sulla morte del 16enne

Dopo la condanna a 14 anni per il 16enne reo confesso Alex Pititto, la Procura intende far luce sul coinvolgimento di eventuali complici

VIBO VALENTIA – La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha riaperto il caso dell’omicidio di Francesco Prestia Lamberti, ucciso 16 anni il 29 maggio 2017 a Mileto. Sull’omicidio c’è già stata una prima verità processuale con la condanna del reo confesso, Alex Pititto, da parte del Tribunale dei minorenni di Catanzaro, a 14 anni di reclusione, ma alcune circostanze non sono state mai chiarite, a partire dalla presenza di eventuali complici.

Circostanza che l’ufficio di Procura, diretto da Camillo Falvo, intende ora accertare. I genitori della vittima non hanno mai smesso di lottare contro il clima di omertà che grava sulla vicenda ed a chiedere la verità su come si sono svolti i fatti, “La verità – h affermato la madre di Francesco, Marzia Luccisano – non è ancora venuta fuori. Ci sono delle persone coinvolte nell’omicidio ancora libere e c’é più di un dubbio anche sul luogo in cui è stato compiuto il delitto”.