Amministrative in Calabria, Patriciello: “sostengo chi condivide il mio progetto politico”

Da Bruxelles il sostegno ai candidati calabresi impegnati nella campagna elettorale delle amministrative che sostengono il progetto politico comune

“Gli aiuti europei rappresentano un’enorme opportunità di sviluppo per l’Italia, ma il messaggio che arriva da Bruxelles è chiaro: i 209 miliardi assegnati al nostro Paese non sono un assegno in bianco per finanziare consenso, ma soldi fondamentali per sostenere soprattutto lo sviluppo del Mezzogiorno. Senza il Sud e i suoi ritardi strutturali, all’Italia sarebbero stati assegnati molti meno fondi. Mi auguro che il Governo ne tenga conto quando sarà chiamato a presentare i progetti in sede europea: sarebbe grave e imperdonabile sprecare questa occasione”. Lo ha detto Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare europeo, commentando il discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dinanzi all’Eurocamera riunita in seduta plenaria a Bruxelles.

“Il Mezzogiorno – ha dichiarato l’europarlamentare – ha finalmente una possibilità concreta. Attraverso le Regioni, ma soprattutto i Comuni che sono gli enti locali direttamente interessati nella costruzione della vita dei cittadini, possiamo investire in progetti ben chiari, utilizzando l’esperienza dei nostri politici, che lavorano assiduamente e conoscono bene le problematiche dei territori. Domenica e lunedì prossimi si vota in molti Comuni della Calabria, e colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutti gli amici impegnati nella campagna elettorale, che hanno sostenuto e condiviso il mio programma per le europee, incentrato sullo sviluppo delle nostre comunità locali”.