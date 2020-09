Calano i contagi in Calabria, ma anche i tamponi analizzati. Da ieri 3 positivi

Scende a 3 il numero dei nuovi contagi in Calabria ma a fronte di un basso numero di tamponi analizzato come spesso avviene la domenica. Il totale dei contagi in Calabria sale a 1.718



.

COSENZA – Deciso contagi in Calabria dove da ieri si registrano 3 nuovi positivi (ieri erano stati 14, due giorni fa 18) che porta il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.718, comprese le vittime e i guariti. Ma sul dato va evidenziato il basso numero di tamponi analizzato da ieri la metà rispetto al giorno precedente: 674 in più che porta il totale a 173.593 i tamponi totali analizzati in Calabria. Relativamente ai nuovi contagi riportati dal bollettino del dipartimenti salute, 2 arrivano dal vibonese e uno dal reggino mentre il nuovo positivo registrato a Montalto Uffugo è stato comunicato successivamente ai dati inseriti nel bollettino e sarà contagiato domani.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 451 gli attualmente positivi, 2 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo guarito che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.150. Scende il numero di persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva: sono 31 in totale. Di questi di 13 persone sono a Catanzaro, 13 all’Annunziata di Cosenza (di cui 2 in terapia intensiva) e quattro al GOM di Reggio Calabria. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Infine sono 420 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Di queste 196 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 966.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

13 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti

Cosenza

12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 462 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

4 in reparto; 97 in isolamento domiciliare; 299 guariti; 19 deceduti

Crotone

20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 196 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione).