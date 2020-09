Coronavirus, altri 14 casi: 8 a Cosenza e 6 a Reggio. Sale a 395 il numero dei positivi in Calabria

Sale anche il numero dei guariti, altri 5 casi segnalati rispetto a ieri: nel Reggino (2), Cosentino (1), Catanzarese (1) e Crotonese (1)

CATANZARO – Sale ancora il numero di positivi nella nostra Regione. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.715 (+14 rispetto a ieri). Nello specifico a Cosenza si registrano 8 nuovi casi: un ricoverato, 2 riconducibili al “focolaio migranti”, tre a focolaio noto e per due è in corso l’indagine epidemiologica. A Reggio Calabria si registrano 6 nuovi casi, tutti da contact tracing. Delle 1.715 perone risultate positive 196 (+2) sono provenienti da altre regioni o Stati esteri, mentre 395 (+7 da ieri) sono quelle attualmente attive, ovvero ancora ed al momento contagiate.

Ad oggi sono stati effettuati 172.919 tamponi, tra ieri ed oggi ne sono stati analizzati 1.315; che portano al numero totale di 171.204, quelli risultati negativi. Sale, fortunatamente, il numero dei guariti, altri 5 casi segnalati rispetto a ieri: nel Reggino (2), Cosentino (1), Catanzarese (1) e Crotonese (1); col totale che arriva a 1.149 dei positivi che hanno finora sconfitto il virus.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 12 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 13 in reparto; 3 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare; 461 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 4 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 299 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 196 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.046.