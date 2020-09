Stabili i nuovi contagi in Calabria (+8). In provincia di Cosenza 4 positivi in più

Resta stabile il numero dei nuovi contagi in Calabria dove anche oggi si contano oggi 8 positivi in più, stesso dato di ieri che porta il totale dei casi a 1.683. In provincia di Cosenza da ieri registrati altri 4 positivi



.

COSENZA – Anche oggi in Calabria si registrano 8 positivi in più (stesso dato di ieri, mentre mercoledì erano stati 19 i casi accertati) che porta il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.683, comprese le vittime e i guariti. I nuovi contagi arrivano dalla provincia di Cosenza con 4 casi: 3 sono da contact tracing (e si tratta dei positivi di Grisolia e legati al focolaio di Buonvicino) e uno è da rientro. I migranti positivi nei Cas della provincia e gestiti dell’ASP di Cosenza, sono in totale 53. Altri due contagi sono stati rilevati nel reggino e sono riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina e due anche dal catanzarese. In Calabria sono stati effettuati in totale 170.074 tamponi, 1.569 in più rispetto a ieri.

Taverna, negativi i primi tamponi sugli ospiti del matrimonio

Intanto nessuno dei residenti di Taverna sottoposti al tampone nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, al momento è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia, dopo aver sentito l’Asp, è lo stesso sindaco Sebastiano Tarantino. “Non ci sono casi di positività riconducibili al matrimonio di giorno 4 settembre” spiega il primo cittadino . “Nelle prossime ore avremo ulteriori conferme“. Oggi sono stati effettuati ulteriori tamponi dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro sui restanti invitati al matrimonio che sono stati contattati per uno screening dopo la positività al coronavirus di un cittadino di Taverna ospite dell’evento. I risultati definitivi si avranno entro domenica.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 442 gli attualmente positivi, 7 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo guarito nel vibonese che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.144. Invariato rispetto a giovedì il numero di persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva: sono 31 in totale Di questi di 13 persone sono a Catanzaro, 13 all’Annunziata di Cosenza (di cui 3 in terapia intensiva), quattro al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 411 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 7 più di ieri. Di queste 186 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.858.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

13 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 84 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

4 in reparto; 88 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

7 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 186 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione).