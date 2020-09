Altri 4 positivi a Corigliano-Rossano. All’Annunziata 3 persone in terapia intensiva

Scendono i nuovi contagi in Calabria dove si contano oggi 8 positivi in più. Salgono a 3 le persone in terapia intensiva all’Annunziata di Cosenza. In provincia da ieri registrati altri 4 positivi tutti collegati al focolaio di Corigliano-Rossano.



COSENZA – Dopo l’aumento di ieri, legato sopratutto ai casi registrati a Buonvicino (sono in totale 9 i positivi tutti da contact tracing) e sullo Ionio cosentino, tornano a scendere i nuovi contagi in Calabria dove si contano oggi 8 positivi in più (ieri erano stati 19) ma il dato che continua a preoccupare è quello delle persone che fanno ricorso alle cure ospedaliere tornato a salire. Dei nuovi casi accertati oggi 4 arrivano dalla provincia di Cosenza e sono tutti riconducibili al focolaio di Corigliano -Rossano, 3 arrivano dalla provincia di Reggio Calabria (due da contact tracing e uno per il quale è un corso l’indagine) e uno dal vibonese. Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.675, comprese le vittime e i guariti. In Calabria sono stati effettuati in totale 168.505 tamponi, 1.395 in più rispetto a ieri.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 435 gli attualmente positivi, 8 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore non si registrano guariti con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta di 1.143. Aumenta il numero di persone ricoverate in ospedale e anche in terapia intensiva: sono 31 in totale, due più di ieri. Di questi di 13 persone sono a Catanzaro, 13 all’Annunziata di Cosenza (di cui 3 in terapia intensiva, una in più di ieri), quattro al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 404 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 5 più di ieri. Di queste 186 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.858.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 80 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

4 in reparto; 86 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

7 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 186 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione).

Nuovo aumento in Italia: 1.600 casi

Ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180 casi totali dall’inizio dell’epidemia. Dai dati del ministero della Salute emerge invece un calo delle vittime, 10 in un giorno mentre ieri erano 14. Il totale complessivo dei morti sale così a 35.587. In calo anche il numero dei tamponi effettuati: 94.186, poco meno di duemila meno di ieri. Le regioni che fanno segnare i maggiori incrementi sono la Lombardia (+245 casi in 24 ore), la Campania (+180), il Lazio (+163), il Veneto (+147), l’Emilia Romagna (+110) e la Sicilia (+106). Una sola regione è a zero nuovi casi, la Valle d’Aosta.

Sale il numero dei malati per Covid 19, quello dei ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli ospedali. Sono 35.708 gli attualmente positivi, 613 più di ieri, 164 persone ricoverate in rianimazione (14 in più) e 1.836 dei reparti di malattie infettive (58 in più rispetto a mercoledì). In aumento anche i soggetti in isolamento domiciliare: erano 32.806 ieri, sono 33.708 oggi, con un incremento di 902. I dimessi e i guariti, infine, sono 211.885, 613 in più nelle ultime 24 ore.