In arrivo oltre 3,5 milioni di euro per i comuni calabresi sciolti per mafia

Tucci: “in Calabria arriveranno oltre 3,5 milioni di euro per cinque comuni: per la provincia di Cosenza, Amantea (1,1 milioni di euro)”

CATANZARO – Fondi in arrivo per i comuni calabresi sciolti per mafia. È quanto fa sapere Riccardo Tucci, parlamentare del Movimento 5 stelle, per il quale “in Calabria arriveranno oltre 3,5 milioni di euro per cinque comuni così suddivisi: per la provincia di Crotone, Cirò Marina (1,15 milioni euro) e Crucoli (234 mila euro), per la provincia di Cosenza, Amantea (1,1 milioni di euro), per la provincia di Vibo Valentia i comuni di Pizzo (727 mila euro) e Briatico (341 mila euro)”. “Lo stanziamento milionario che il Governo ha messo a disposizione dei comuni in condizioni di dissesto finanziario, i cui organi amministrativi sono sciolti per infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 143 del Tuel, testimonia l’attenzione concreta dell’esecutivo Conte nei confronti delle periferie”.

“La buona notizia giunge all’indomani dell’approvazione dell’emendamento, ribattezzato “Salva Vibo”, con cui si è deciso di tirare fuori dalle secche contabili la Provincia di Vibo Valentia. Quelli adottati dal Governo – sottolinea Tucci – sono tutti provvedimenti che incidono fortemente sulla qualità della vita delle persone perché vanno a risanare i bilanci di Enti locali il cui compito è erogare i servizi basilari al cittadino”.