Impennata di contagi in provincia di Cosenza: 17 nuovi positivi

COSENZA – Dopo due giorni con il segno meno, nuova risalita dei contagi in Calabria dove si contano oggi 19 positivi (ieri erano stati 8, martedì 17). A pesare notevolmente sull’incremento dei casi giornalieri, i 17 nuovi contagi che arrivano dalla provincia di Cosenza. In particolare 9 positivi accertati nel focolaio di Buonvicino, altri 7 sono riconducibili al “focolaio sullo Ionio” è un altro contagio è riconducibile ad un centro di accoglienza per migranti. Gli altri due a casi arrivano uno dal catanzarese e uno dal vibonese. Bollettino a parte, i numeri del contagio in Calabria sono in continuo aggiornamento man mano che vengono analizzati i tamponi e comunicati dalle varie Asp ai comuni interessati i nuovi positivi. È il caso di Lamezia Terme dove il sindaco Mascaro ha appena comunicato un nuovo contagio in città che porta il totale dei positivi a 17 compresa una persona ricoverata a Catanzaro. I casi sono 2 per rientro da altra Regione, 5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune, 8 per contagio con persona proveniente da altra Regione e 2 la cui causa di trasmissione del virus e’ in via di accertamento”. In Calabria astati effettuati in totale 167.110 tamponi, 1.478 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.648, comprese le vittime e i guariti.

I numeri del contagio in Calabria

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 427 le persone attualmente positive, 15 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 guariti in più che porta il totale a 1143. Scende di un’unità il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 29 in totale. Di questi di 13 a Catanzaro, 12 all’Annunziata di Cosenza (di cui 4 non residenti e due persone in terapia intensiva), tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 398 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 16 più di ieri. Di queste 186 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.230

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 186 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione)