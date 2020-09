Contagi ancora in calo in Calabria. Da ieri 8 nuovi positivi, 2 a Corigliano-Rossano

Secondo giorno consecutivo con contagi in deciso calo in Calabria dove si contano oggi 8 nuovi casi rispetto ai 17 di ieri e ai 27 di domenica. In provincia di Cosenza due i nuovi positivi sono riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano

.

COSENZA – Secondo giorno consecutivo con numeri al ribasso per quanto riguarda i nuovi casi accertati in Calabria dove oggi si contano 8 positivi (ieri erano stati 17, domenica 27) a fronte di un numero di tamponi analizzato in crescita: 1.168 rispetto ai 620 di ieri. In Calabria ad oggi ne sono stati effettuati in totale 165.632. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.648, comprese le vittime e i guariti. Sono 2 i nuovi contagi che arrivano dalla provincia di Cosenza e riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano. Altri 3 contagi arrivano dalla provincia di Catanzaro e tre da quella di Reggio Calabria e riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina.

I dati del contagio in Calabria

Analizzando i dati generali sul contagio in Calabri, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 410 le persone attualmente positive, 4 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 guariti in più che porta il totale a 1.139. Dopo giorni di continua crescita rimane stabile il numero di persone ricoverate in ospedale: sono 30 in totale. Di questi di 12 a Catanzaro, 14 all’Annunziata di Cosenza (di cui 4 non residenti e una persona in terapia intensiva), tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 382 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 4 più di ieri. Di queste 185 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.170.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

12 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 457 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 85 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 185 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione)