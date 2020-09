Baby sitter calabrese uccisa in Svizzera, ha tentato di difendersi per salvare 3 bambini

La donna di 46 anni lascia tre figli e il marito. Originaria della Calabria, è stata uccisa nell’abitazione dove lavorava come baby sitter da un giovane affetto, secondo quanto emerso, da problemi psichiatrici

PALU’ (VE) – Ha tentato di difendere la bambina a lei affidata, ma in casa c’erano anche altri due bimbi. Teresa Scavelli, 46 anni, era arrivata anni fa nel veronese dalla Calabria, ed è stata uccisa da un giovane di 22 anni, pare affetto da problemi psichiatrici, che è entrato nell’abitazione dove lei lavorava come governante e baby sitter a San Gallo nella Svizzera tedesca. Secondo le ricostruzioni della polizia locale Teresa ha tentato di difendersi affrontando l’assassino per impedire che si scagliasse sui bimbi che erano in casa.

A Palu’ (Verona) si sono celebrati i funerali della donna che lascia il marito Salvatore Elia, e i figli Simone, Giuseppe e Sarah. Solo l’intervento della polizia elvetica ha messo fine alla violenza dell’aggressore che è stato ucciso dagli spari degli agenti quando purtroppo ormai per la baby sitter non c’era più nulla da fare. L’aggressore è uno svizzero, deceduto sul colpo. L’omicidio risale al 2 settembre scorso. Teresa arrivava da Cotronei (in provincia di Crotone) e 4 anni fa, aveva deciso di partire vista la possibilità di sistemarsi economicamente.