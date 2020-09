14 nuovi positivi nel cosentino. Altri 6 nel Cas di Amantea e 5 a Corigliano-Rossano

Crescono ancora i nuovi contagi in Calabria dove da ieri si registrano 27 nuovi positivi: 14 arrivano dalla provincia di Cosenza, 9 in provincia di Catanzaro (3 all’interno del Pugliese Ciaccio), 2 in quella di Crotone e 2 riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina.

COSENZA – Non si arrestano i contagi in Calabria dove il numero dei nuovi positivi torna a salire. Dopo i 19 contagi accertati venerdì e i 19 sabato, oggi si contano altri 27 nuovi positivi che portano il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia a 1.623, comprese le vittime e i guariti. Crescono ancora i contagi in provincia di Cosenza che registra da ieri 14 nuovi positivi: cinque casi sono riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano, sei al CAS Nifa Marina di Amantea (dove i positivi totali salgono a 31) e per altre tre persone contagiate nella provincia è in corso l’indagine epidemiologica. Altri due migranti positivi al CARA di Crotone, mentre dalla provincia di Catanzaro arrivano altri 11 nuovi positivi. Tre persone sono risultate positive all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” e tra loro un’infermiera del reparto Utic che vive a Taverna. La Direzione ospedaliera ha disposto il tampone immediato per tutto il personale. Infine altri due casi sono riconducibili al focolaio di Oppido Mamertina. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 163.844 tamponi, 1.508 più di ieri.

Analizzando i dati generali sul contagio in Calabria salgono a 389 le persone attualmente positive, 25 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi guariti che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.135. Decisa crescita nel numero di persone ricoverate in ospedale: sono 25 in totale, 5 più di ieri. Di questi di 10 a Catanzaro, dodici all’Annunziata di Cosenza (di cui 4 non residenti), due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 365 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 24 più di ieri. Di queste 182 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.243.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

10 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

12 in reparto; 61 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 182 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione)