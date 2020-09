Coronavirus, altri 6 contagi a Lamezia Terme. I positivi salgono a 11

Continuano a registrarsi nuovi positivi nel comune di Lamezia Terme. Ai 5 casi accertati venerdì se ne sono aggiunti altri 6 ieri che potano a 11 i casi totali. Il sindaco Mascaro alla cittadinanza ha invitato “alla collaborazione tramite il rispetto delle regole per superare, con la maturità in precedenza mostrata, anche l’attuale momento”. Un caso anche a Sellia e uno a Gimignano ricoverato al Pugliese di Catanzaro

.

LAMEZIA TERME (CZ) – Cresce il numero dei positivi a Lamezia Terme dove continuano ad arrivare i risultati dei tamponi effettuati ed analizzati dall’Asp di Catanzaro. Ai 5 casi degli ultimi giorni si sono aggiunti altri 6 positivi accertati ieri che porta a 11 il totale e mentre si attendono i risultati di una altra quarantina di tamponi effettuati. Dei nuovi casi due sarebbero riconducibili al contact tracing di un 50enne risultato positivo dopo essere rientrato da una vacanza. Gli altri quattro, tra cui anche due minori, sarebbero appartenenti al nucleo familiare del cittadino extracomunitario, residente da anni in città, che nei giorni scorsi si era spostato per lavoro fuori provincia e al suo rientro è risultato positivo al coronavirus. Il Sindaco Paolo Mascaro ieri aveva comunicato che si si era provveduto a redigere immediata ordinanza anche per tutte le persone individuate quale stretto contatto e che l’ASP di Catanzaro sta lavorando per circoscrivere il cerchio dei possibili contagi evitando la diffusione del virus. “Doveroso lanciare ulteriore appello a tutti i cittadini – ha scritto ieri il Sindaco – affinché si eviti il penoso spettacolo della caccia alle streghe ed agli untori e si collabori tutti tramite il rispetto delle regole per superare, con la maturità in precedenza mostrata, anche l’attuale momento. Ciò che è certo è che la piena sinergia esistente tra forze dell’ordine, ASP ed amministrazione consente di contrastare il contagio con serenità assoluta, senza panico o allarmismo che sarebbe del tutto ingiustificato”.

Un caso anche a Sellia e uno a Gimignano ricoverato al Pugliese

Altri due casi di coronavirus sono stati riscontrati anche a Sellia e a Gimignano. Il caso di Sellia riguarda una donna positività al Covid-19 già posta in isolamento domiciliare. Negativo il marito al tampone. I familiari sono stati anch’essi posti in isolamento e si sta ricostruendo tutta la catena dei contatti. Il sindaco Davide Zicchinella ha comunicato che a breve sarà emanata “un’ordinanza per vietare assembramenti e che da oggi tutte le funzioni religiose saranno a porte chiuse. Tutti i contatti diretti con la positiva saranno nelle prossime ore chiamati per effettuare tampone e chiunque abbia avuto contatti diretti deve porsi in isolamento. L’altro caso arriva invece da Gimignano e si tratta di un uomo che si trova ricoverato al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per essere sottoposto alle terapie previste dal protocollo medico. Anche in questo caso a darne notizia il sindaco Laura Moschella che ha sottolineando che la situazione è monitorata e anche in questo caso si sta ricostruendo tutta la catena di contatti per limitare il contagio, invitando i cittadini al rispetto scrupolosamente delle norme sanitarie”