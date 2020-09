Coppa del mondo panettone, la preselezione al Sud si terrà a Reggio Calabria

Il concorso è aperto ai professionisti del settore e alle singole selezioni saranno ammessi 30 partecipanti. Le iscrizioni entro il 30 settembre 2020



ROMA – Da Nord a Sud partono le preselezioni per la Coppa del Mondo del Panettone alle quali saranno ammessi 30 partecipanti per ogni selezione che saranno valutati da una giuria tecnica con l’obiettivo di scegliere, per ognuna delle tre prove, i primi 10. Successivamente su tutto il territorio nazionale, saranno 30 i concorrenti scelti per la finale italiana in programma a gennaio con la quale verranno decretati i primi 6 che parteciperanno al concorso internazionale di Lugano, in calendario dal 5 al 7 novembre 2021.

Per partecipare alla competizione, “aperta esclusivamente ai professionisti del settore di comprovata esperienza operativi sul territorio italiano”, è necessario compilare e firmare un formulario di iscrizione (Clicca Qui) da inviare entro il 30 settembre 2020 a [email protected]

A Reggio Calabria il 31 ottobre

La preselezione al Sud si terrà sabato 31 ottobre a Reggio Calabria presso il Teatro Francesco Cilea. Al Centro Italia è invece in programma a Pistoia sabato 14 novembre presso Gustar, Centro di Formazione delle Arti Bianche, mentre al Nord è in calendario sabato 21 novembre presso Congusto – Gorumet Institute di Milano.

“Il nostro – afferma Giuseppe Piffaretti, patron della Coppa del Mondo del Panettone – è un evento internazionale, ma siamo consapevoli della vocazione italiana per questo prodotto, che nasce in Italia ed è qui che infatti è presente un numero maggiore di pasticceri che si dedicano con maestria alla sua preparazione. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare solo per l’Italia delle preselezioni, in modo da consentire a un maggior numero di pasticceri di prender parte al concorso”.