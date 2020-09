Tentano di rubare materiale ferroso da un cantiere dell’A2, tre arresti

I tre avevano tentato di portare via 15 quintali di materiale ferroso da un cantiere dell’autostrada ma sono stati fermati dalla Polizia

REGGIO CALABRIA – Tre persone sono state arrestate dalla Polizia a Reggio Calabria per furto. Dopo una segnalazione arrivata al 113, di un furto in atto nell’area di cantiere all’ingresso della galleria “Montecorvo” del raccordo autostradale, gli agenti sono immediatamente intervenuti ed hanno monitorato ogni possibile via di fuga dalla zona. Dopo aver intercettato i tre ladri a bordo di un carroattrezzi nei pressi dello svincolo di Arghillà, hanno bloccato il mezzo, a bordo del quale c’erano 15 quintali di materiale ferroso ed elettrico dismesso e prossimo allo smaltimento. I tre sono appartenenti alla comunità nomade di Arghillà, e sono stati tratti in arresto e sanzionati anche per il mancato rispetto delle norme a tutela del contenimento del rischio da diffusione del virus Covid 19. Il mezzo ed il materiale rubato sono stati sequestrati.