Calano i nuovi contagi in Calabria (+13). In provincia di Cosenza 8 nuovi positivi

Dopo l’impennata di ieri tornano a scendere i nuovi contagi in Calabria dove si registrano 13 nuovi positivi. Di questi 8 arrivano dalla provincia di Cosenza, quattro da quella di Crotone e una da quella di Reggio Calabria

.

COSENZA – Scendono i nuovi contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore si contano 13 positivi in più (ieri erano stati 32 a causa del focolaio scoppiato nel Cas di Amantea) che portano a 1.558 i casi totali dall’inizio della pandemia, comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 158.698, 1.630 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi accertati dal dipartimento salute in provincia di Cosenza da ieri sono stati intercettati altri 8 casi: sei sono riconducibili a contact tracing e per due è in corso l’indagine epidemiologica. Altri 4 nuovi positivi arrivano dal crotonese e si tratta di due nuovi positivi sono al CARA di isola Capo Rizzuto e due riconducibili al “focolaio sardo”. Un nuovo contagio rilevato anche all’Asp di Reggio Calabria ed è da contact tracing.

Analizzando i dati sul contagio in Calabria salgono a 332 le persone attualmente positive, 4 più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 9 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.127. Stabile il numero delle persone ricoverate in ospedale: sono 21 in totale, ma da ieri c’è una persona in terapia intensiva all’Annunziata. Il totale dei ricoveri è di otto al reparto di malattie infettive di Catanzaro, nove all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Complessivamente nei ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro cinque “non sono residenti”. Dei nove pazienti ricoverati invece presso il reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza, quattro “non sono residenti”. Infine sono 313 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 30 più di ieri. Di queste 161 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.458.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

8 in reparto (5 non non residenti); 8 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

8 in reparto; 1 in rianimazione; 46 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 290 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 12 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 161