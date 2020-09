Rintracciato il pirata della strada che ha investito un anziano in bicicletta

Gli agenti della Polizia locale hanno individuato l’auto con cui il pirata della strada ha investito ieri mattina un 65enne che era in sella alla sua bicicletta

CROTONE – L’incidente stradale è avvenuto ieri mattina su Via Giovanni Paolo II, in conseguenza del quale un ciclista di 65 anni è stato scaraventato al suolo da un automobilista che si è dato alla fuga. L’anziano ha riportato traumi e ferite, ed personale della Polizia Locale era intervenuto immediatamente sul posto. Dopo aver proceduto ad una ampia ricognizione sul luogo, sono stati rilevati ed analizzati reperti conseguenti alla collisione che hanno portato ad individuare il tipo di autovettura. Poi nel pomeriggio, a seguito di ricerche in città, il Nucleo Investigativo della Polizia Locale ha individuato un automezzo che presentava riscontri oggettivi di inequivocabile compatibilità alle conseguenze del sinistro stradale in esame.

Rintracciato il proprietario, un 40enne, l’uomo è stato convocato al Comando e, nel corso di interrogatorio alla presenza del legale e di osservazione oggettiva della perfetta sovrapposizione di un particolare elemento del suo mezzo rinvenuto, ha ammesso le proprie responsabilità. L’ufficio, pertanto, dopo aver contestato i fatti e ritirato la patente di guida, ha denunciato l’automobilista all’Autorità Giudiziaria.