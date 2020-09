RFI, dal 21 settembre chiusa la tratta Napoli–Salerno: aumentano i tempi di viaggio

Gli interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento tecnologico riguardano la linea ferroviaria Monte del vesuvio Napoli – Salerno e comporteranno modifiche ai treni da e per la Calabria

REGGIO CALABRIA – Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che da lunedì 21 settembre e fino a domenica 11 ottobre, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Napoli – Salerno, via Monte del Vesuvio al fine di consentire l’esecuzione di importanti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico. Per l’intera durata dei lavori i treni che da programma avrebbero dovuto percorrere quel tratto di linea, compresi i treni a lunga percorrenza da e per la Calabria, saranno inviati su itinerario alternativo, con un aumento dei tempi di viaggio stimati fra 30 e 60 minuti. Gli interventi contribuiranno al miglioramento della linea con incremento degli standard di sicurezza, puntualità e affidabilità dell’infrastruttura. Le attività di cantiere, inizialmente previste in un periodo diverso, sono state posticipate a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.