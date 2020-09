Nuovo incidente mortale sul lavoro. Muore un 54enne schiacciato da un albero

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata nel catanzarese. Un uomo è rimasto ucciso mentre stava effettuando dei lavori in un bosco tra i comuni di Serrastretta e Decollatura. Morto schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando

SERRASTRETTA (CZ) – Stamattina il terribile incidente a Rende con la morte di un 40enne che stava lavorando sul terrazzo di una villetta quando è stato colpito alla testa da un montacarichi. Poche ore più tardi la notizia di un nuovo incidente mortale sul lavoro che si è verificato nel catanzarese nel comune di Serrastretta. A perdere la vita un operaio 54enne rimasto schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando a seguito di alcuni interventi di abbattimento in una zona boscata del Reventino. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento dei sanitari che però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto i carabinieri di Decollatura e Serrastretta che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.