Armi e munizioni in casa, arrestato 71enne

I carabinieri, durante una perquisizione, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo pistola e munizioni di vario calibro

MESORACA (KR) – Un uomo di 71 anni è stato arrestato a Mesoraca, nel crotonese, dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro. Durante una perquisizione domiciliare compiuta nell’abitazione dell’anziano in contrada “Filippa”, i militari in collaborazione con i colleghi della stazione di Mesoraca hanno trovato e sequestrato al termine del controllo una pistola e due caricatori, 50 cartucce per pistola di diverso calibro e ventisei cartucce per fucile da caccia.