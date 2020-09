Intervengono per un incendio e scoprono le piante di marijuana, un arresto

Carabinieri e Vigili del fuoco nel corso di un intervento per spegnere un incendio hanno trovato le piante in perfetto stato vegetativo

ACQUARO (VV) – I vigili del fuoco sono intervenuti ad Acquaro dopo la segnalazione di un incendio in un magazzino. Spente le fiamme, in un terreno nelle adiacenze dell’immobile, hanno scoperto otto piante di canapa indiana. I carabinieri di Arena, con i vigili del fuoco, hanno accertato che le fiamme erano scaturite da un corto circuito elettrico di materiale presente all’interno dello stesso magazzino. Nei controlli successivi la scoperta di 8 piante di un altezza variabile tra 1 e 2 metri, in perfetto stato vegetativo. I militari hanno quindi arrestato e posto ai domiciliari Francesco Carnovale, di 54 anni, per produzione di sostanze stupefacenti.