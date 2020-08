Calano i nuovi contagi in Calabria: da ieri 14 positivi. Ma i ricoveri salgono a 21

Dopo l’impennata di ieri, tornano a scendere i nuovi contagi in Calabria dove si registrano 14 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Continuano a salire i ricoveri in malattie infettive che conta in totale 21 persone. Nessuno in terapia intensiva.

COSENZA – Dopo il boom di ieri con 34 nuovi contagi (qui quali ha pesato il focolaio di Oppido Mamertina), il bollettino della regione riporta un calo dei nuovi casi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si conta quasi la metà dei casi di ieri ovvero 14 positivi in più che portano a 1.491 i casi totali dall’inizio della pandemia, comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 153.811 tamponi, 926 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi accertati dal dipartimento salute, quattro nuovi positivi sono stati rilevati nel Crotone e provengono: uno dal CARA, uno da un contatto con una persona positivo (contact tracing focolaio familiare) e due sono di rientro. I quattro casi di Vibo Valentia sono riconducibili alla nave proveniente da Civitavecchia mentre i tre positivi rilevati dall’AO di Catanzaro sono due migranti e una persona da“fuori regione”: tutti e tre ricoverati.

I dati dell’epidemia in Calabria

Salgono a 280 le persone attualmente positive, 13 più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo guarito con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale 1.114. Cresce ancora il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 20 in totale: nove a Catanzaro, otto all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia uno è di fuori Regione e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro. Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti. Infine sono 259 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Di queste 111 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.202.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

9 (4 non residenti) in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

8 (4 non residenti) in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 284 guariti; 19 deceduti.

Crotone

1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 111