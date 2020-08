VIDEO – Crotone, i primi concitati momenti dopo l’incendio del veliero con i migranti

In un video della Guardia Costiera e di Finanza i primi drammatici momenti successivi all’incendio che ha divorato un veliero a motore e che ha provocato la morte di tre migranti e il ferimento di altri compresi due finanzieri. Un quarto migrante è tutt’ora disperso

CROTONE – In un video della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza i primi drammatici e concitati momenti successivi all’incendio sul veliero a motore con il salvataggio delle persone finite in mare. La Procura di Crotone, che sta indagando sull’incidente, ha disposto il recupero del relitto. Il rogo, che in poco tempo ha divorato l’imbarcazione con a bordo una ventina di migranti, ha provocato tre vittime (due uomini e una donna non ancora identificati) mentre uno quarto è ancora disperso e da stamattina sono riprese le sue ricerche. Nel rogo sono rimasti feriti altri tre migranti e due finanzieri. Due sono stati portati all’ospedale di Catanzaro con gravissime ustioni (uno di loro è stato poi trasferito a Brindisi), mentre altri 3 sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche i due finanzieri.

Questa mattina il Prefetto di Crotone Tiziana Tombesi si è recata stamani in ospedale per fare visita ai due finanzieri rimasti feriti ieri nell’esplosione della barca a vela a bordo della quale si trovavano una ventina di migranti. “Ringrazio questi due colleghi, perché così li considero in quanto quando si lavora sullo stesso fronte siamo tutti colleghi – ha detto – che come tengono a dire loro stessi hanno fatto il loro lavoro. Hanno dimostrato coraggio ed abnegazione che contraddistingue chi fa queste attività. Ritengo che sia un omaggio doveroso e li ho ringraziati perché abbiamo sfiorato una tragedia che è stata scongiurata”.

Non c’è un emergenza migranti

“Non c’è emergenza migranti qui. Questo territorio è stato oggetto di sbarchi e stiamo facendo quello che ci compete. La pandemia ha complicato tutto, ma con l’aiuto delle strutture sanitarie stiamo lavorando bene”. Ha specificato il prefetto di Crotone Tiziana Tombesi parlando con i giornalisti dopo la visita ai due finanzieri rimasti feriti ieri “A noi – ha aggiunto – tocca assicurare assistenza e ospitare. Il centro di accoglienza sta lavorando egregiamente senza pesare sulla comunità con la collaborazione di tutti e delle forze dell’ordine che svolgono un compito encomiabile”.