Coronavirus, in Calabria sale vertiginosamente il numero dei positivi: 34 nuovi contagi

Dei 12 casi rilevati dal Laboratorio di Cosenza, tre sono del Cara di Amantea; gli altri nove sono da contact tracing

CATANZARO – Impennata di casi oggi in Calabria: le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.477 (ben +34 rispetto a ieri), quelle negative sono 151.408. Sale dunque anche il numero dei cosiddetti attivi: 64 rispetto ai 40 dei sette giorni prima. Ad oggi sono stati effettuati 152.885 tamponi, 1.379 in più rispetto a ieri. Si tratta degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro non residenti. I ricoveri al reparto di Malattie infettive di Catanzaro sono, invece, sei. Di essi, due sono “Fuori regione”. Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo), uno è di fuori Regione e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro.

Altri ventidue positivi rilevati dall’ASP di Reggio Calabria, 13 dei quali appartengono al focolaio “Oppido”, due nuovi casi con inchiesta epidemiologica in corso e 7 sono migranti sbarcati a Roccella. Dei 12 casi rilevati dal Laboratorio di Cosenza, tre sono del Cara di Amantea; gli altri nove sono da contact tracing.

Attualmente i ricoverati in Calabria sono 11 (come ieri), 140 (+20 da ieri), invece, sono in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando sintomi lievi. Quest’oggi si tornano a conteggiare anche e fortunatamente nuove guarigioni: nelle ultime ore ne vengono segnalate due nel reggino; il conteggio sale quindi a 1.113 soggetti finora guariti.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 4 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 283 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 116-

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.462.

In Italia calo contagi, 1365: le vittime sono 4

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri) nelle ultime 24 ore. Sale il numero delle vittime, quattro in un giorno (ieri un solo decesso), per un numero complessivo di 35.477 morti. Si ferma la serie record sul numero di tamponi effettuati: sono 81.723 rispetto ai quasi 100 mila di ieri, ma nel bollettino di oggi viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.